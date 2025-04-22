إعلام العدو: صفارات الإنذار دوت في مستوطنة “إيلي زهاف” خشية عملية تسلل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 01:06

إعلام العدو: صفارات الإنذار دوت في مستوطنة “إيلي زهاف” خشية عملية تسلل

منذ 1 ساعة 21 April، 2025
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