تشييع الملازم بالجيش اللبناني الشهيد محمود زيتون في بلدة عكار العتيقة

شيّعت قيادة الجيش اللبناني وأهالي بلدة عكار العتيقة شمال لبنان يوم الاثنين الملازم الشهيد محمود زيتون الذي استشهد بتاريخ 20 /4 /2025.

استُهلّ التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الفضية.

بعدها نُقِل الجثمان إلى بلدته عكار العتيقة، حيث أُقيم التأبين في جبانة البلدة، بحضور ممثل وزير الدفاع اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وألقى كلمة جاء فيها “نلتقي في وداع رفيق سلاحنا الملازم الشهيد محمود زيتون الذي طالما كان مدافعًا عن لبنان وحاميًا لأهلِه إلى جانب سائر رفاقه في وحدات الجيش، وها هو اليوم يرتقي إلى سماء الخلود شهيدًا مقدامًا، بعدما ضحى بحياته في معرض أداء الواجب الوطنيِّ والمهمة المقدسة”.

يذكر ان الشهيد زيتون قضى بانفجار ذخائر من مخلفات العدوان الصهيوني بآلية تابعة للجيش اللبناني في بلدة بريقع الجنوبية يوم الاحد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام