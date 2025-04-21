العماد هيكل: نعمل لإزالة أي خطر يهدد المواطنين خلال العودة لقراهم بظل اعتداءات العدو الإسرائيلي

تفقَّدَ قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يوم الاثنين ثكنة عصام شمعون – النبطية في جنوب لبنان، حيث التقى ضباطًا وعسكريين من فوج الهندسة، وقدم إليهم التعازي بشهداء الفوج الثلاثة الذين استشهدوا جراء انفجار ذخائر في بلدة بريقع – النبطية بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٥.

كما أثنى العماد هيكل على جهود العسكريين، وأكد أن عناصر الوحدات المنتشرة “يؤدون دورًا أساسيًّا لخدمة الوطن والمساهمة في صموده وأن واجب المؤسسة العسكرية حماية لبنان وأبنائه على اختلاف انتماءاتهم”.

وقال هيكل “رسالتنا أن نضحّي ونحن جاهزون دائمًا لنقوم بواجبنا الوطني”، وتابع “ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الجيش شهداء وسنبقى نعمل على تحقيق كل ما هو مطلوب منّا لنحافظ على لبنان”.

ولفت هيكل الى ان “فوج الهندسة يقوم بعمل جبار ودقيق في هذه المرحلة الصعبة ليحمي أهلنا في الجنوب، بما في ذلك ضبط مختلف الذخائر والمتفجرات وتفكيكها وفتح الطرقات وإجراء الكشف للتأكد من إزالة أي خطر يمكن أن يهدّد المواطنين خلال عودتهم إلى منازلهم، في ظل الخروقات والاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي”.

وشدد هيكل على انه “لا شيء يمكنه التأثير في معنويات الجيش ودماء الشهداء غالية جدًا بالنسبة للمؤسسة العسكرية، وهي مستمرة في أداء الواجب مهما كانت التضحيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام