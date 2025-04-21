متقاعدو التعليم الأساسي الرسمي: الى ساحة الاعتصام مجددا

أعلنت رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، أن “المتقاعدين في التعليم الأساسي يرزحون منذ 5 سنوات تحت وطأة ازمة اقتصادية ومعيشية خانقة، أطاحت باستقرارهم الاجتماعي والصحي، 5 سنوات من القهر والاذلال والحرمان، تمادى فيها اركان السلطة في عجزهم عن حل الازمة وعن تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم”.

كما أعلنت أنه “إزاء هذا الواقع المرير لا بد لنا من ان ننزل الى الشارع، قبضة واحدة، رافعين صوتنا للتذكير بمطالبنا التي تتلخص بالآتي:

1 ـ إعادة الاعتبار لرواتب المتقاعدين والتي تآكلت نتيجة الانهيار النقدي والاقتصادي والذي انتج تضخماً بلغت مستوياته اكثر من 60 ضعفاً.

2 ـ رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين في التعليم الأساسي بعد ان جرى التفريق بينهم وبين نظرائهم في الخدمة الفعلية تحت مسميات غير قانونية مثل المثابرة وبدل الإنتاجية وغيرها، والتي هدفت الى حرمان المتقاعدين من حقهم في التماثل مع زملائهم في الجسم الواحد بنسبة 85%.

3 ـ تعزيز وضع تعاونية موظفي الدولة لانها الجهة الضامنة لاوضاع المتقاعدين الصحية والاجتماعية وهم احوج ما يكونون اليها.

4 ـ انصاف المتقاعدين الذي تقاعدوا قبل 21/8/2017 لجهة الغبن اللاحق بهم من جراء عدم تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 تاريخ 22/8/2017 وكذلك المتقاعدين الذين تقاعدوا بعد 2019 لجهة قيمة تعويضاتهم واحتسابها على أساس سعر الصرف القديم”.

وختمت الرابطة بيانها: “ان المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي اذ يطالبون الحكومة بالعمل السريع لتحقيق هذه المطالب، يحذرون من سياسة المماطلة والتسويف، وهم لاجل ذلك يطلقون الدعوة للنزول الى ساحة الاعتصام تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء، وهي دعوة لكل المتقاعدين والمتضررين من سياسة التجاهل والانكار وللضغط بشكل فعال لتحقيق تلك المطالب. فالى الساحة مجدداً، الى الدفاع عن حقوقنا وعيشنا بكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام