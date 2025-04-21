هيئة البث الإسرائيلية: رغم الضغوط الكبيرة عليه رئيس جهاز الشاباك “رونين بار” يقدم إفادة خطية إلى المحكمة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2025 - 13:30

هيئة البث الإسرائيلية: رغم الضغوط الكبيرة عليه رئيس جهاز الشاباك “رونين بار” يقدم إفادة خطية إلى المحكمة

منذ 55 mins 21 April، 2025
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