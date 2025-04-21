قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لجباليا والغربية لمدينة بيت لاهيا شمالي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2025 - 01:46

قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لجباليا والغربية لمدينة بيت لاهيا شمالي غزة

منذ 25 mins 21 April، 2025
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