الطيران المروحي الصهيوني يستهدف محيط الإقليمي جنوب غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2025 - 01:46

الطيران المروحي الصهيوني يستهدف محيط الإقليمي جنوب غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 21 April، 2025
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