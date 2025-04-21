إعلام العدو: استبعاد الشكوك حول وقوع حادث أمني قرب الحدود الفلسطينية المصرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2025 - 00:14

إعلام العدو: استبعاد الشكوك حول وقوع حادث أمني قرب الحدود الفلسطينية المصرية

منذ 38 mins 20 April، 2025
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