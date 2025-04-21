حماس في لبنان: الحركة تدين الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان لا سيما في القرى الجنوبية وتطالب المجتمع الدولي بإلزام الكيان بتنفيذ اتفاقاته – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2025 - 00:14

حماس في لبنان: الحركة تدين الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان لا سيما في القرى الجنوبية وتطالب المجتمع الدولي بإلزام الكيان بتنفيذ اتفاقاته

منذ 57 mins 20 April، 2025
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