حماس: ندعو أحرار الضفة وأبناء شعبنا لتصعيد المقاومة وتنفيذ عمليات نوعية لردع الاحتلال ومستوطنيه ووقف جرائمهم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 22:42

حماس: ندعو أحرار الضفة وأبناء شعبنا لتصعيد المقاومة وتنفيذ عمليات نوعية لردع الاحتلال ومستوطنيه ووقف جرائمهم

منذ 11 mins 20 April، 2025
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