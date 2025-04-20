المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: المفاوضات ستستأنف على مستوى الخبراء خلال الأيام المقبلة في مسقط – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2025 - 16:32

المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: المفاوضات ستستأنف على مستوى الخبراء خلال الأيام المقبلة في مسقط

منذ 1 ساعة 20 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة