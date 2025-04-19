“التيار الاسلامي المقاوم”: يد المقاومة ستبقى على السلاح بمواجهة الأطماع الصهيوأميركية

حذر “التيار الإسلامي المُقاوم” في المنية في بيان له يوم السبت “دعاة نزع السلاح، من وضع أنفسهم في معسكر الأعداء، فيغوصون بالجهالة والخيانة”.

وقال التيار “فليحذر دعاة نزع السلاح من مكامن دواخلهم الممزوجة بالكفر والتبعية البغيضة لطاغوت العصر، حيث أنهم وضعوا أنفسهم في معسكر الأعداء و تمادوا في غيّهم”، وتابع ان “أيّ فعل أو قول أو موقف، يتماهى مع تطلعات العدو الصهيوأميركي، ومن أي جهة صدر، فإنما يُعبر عن توجُّه مغموس بالجهالة أو العداوة أو الخيانة”.

واضاف التيار “عندما تكون أي دولة قادرة وعادلة وحرّة وشجاعة بالفعل لا بالادعاء، فلا حاجة للشعوب لحمل السلاح للدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات”، وتابع “إلى ذلك الحين ستبقى يد المقاومة الإسلامية على السلاح في مواجهة الأطماع والتحديات الصهيوأميركية للبنان والمنطقة، فاصحوا من غفلتكم وانفضوا غبار الذل عنكم فلا مكان في هذا العالم للضعفاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام