صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية: ترامب اختار الدبلوماسية في التعامل مع ايران رغم مطالبات الدائرة المقربة منه بتوجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2025 - 12:48

صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية: ترامب اختار الدبلوماسية في التعامل مع ايران رغم مطالبات الدائرة المقربة منه بتوجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية

منذ 45 mins 19 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة