رويترز عن مسؤول أميركي: “إسرائيل” ستحتاج إلى دعم عسكري أميركي كبير إذا ضربت إيران وهذا ما يرفضه ترمب حاليا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 09:42

رويترز عن مسؤول أميركي: “إسرائيل” ستحتاج إلى دعم عسكري أميركي كبير إذا ضربت إيران وهذا ما يرفضه ترمب حاليا

منذ 8 mins 19 April، 2025
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