صحيفة وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة أبلغت الحكومة السورية شروطها لتطبيع العلاقات من بينها اتخاذ إجراءات طرد الجماعات الفلسطينية من البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 08:10

صحيفة وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة أبلغت الحكومة السورية شروطها لتطبيع العلاقات من بينها اتخاذ إجراءات طرد الجماعات الفلسطينية من البلاد

منذ 9 mins 19 April، 2025
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