نيجيريا: مقتل 17 شخصا بهجوم مسلح على قريتين في ولاية بينو وسط البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 06:38

نيجيريا: مقتل 17 شخصا بهجوم مسلح على قريتين في ولاية بينو وسط البلاد

منذ 28 mins 19 April، 2025
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