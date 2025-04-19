مجلة نيويوركر عن طبيب أمضى 9 أيام خلال وقف إطلاق النار بغزة: الدمار الذي رأيته في القطاع كان مذهلا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2025 - 06:38

مجلة نيويوركر عن طبيب أمضى 9 أيام خلال وقف إطلاق النار بغزة: الدمار الذي رأيته في القطاع كان مذهلا

منذ 1 ساعة 19 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة