الغارديان البريطانية: فريق ترامب يكشف عن افتقاره للصبر والخبرة في حل النزاعات

تساءلت صحيفة “الغارديان” البريطانية ما “إذا كانت إدارة ترامب قد هددت بالتخلي عن اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا كتكتيك تفاوضي، أم ببساطة لأنها تفتقر إلى التركيز اللازم لمفاوضات معقدة، وهو عيبٌ أثّر سلبًا على السياسة الخارجية للإدارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليها السلطة”.

وأشارت “الغارديان” إلى أنه ما إذا كان تهديد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيرو، من على مدرج مطار في باريس، بالتوقف عن عن التوسط “في أكبر صراع عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”، جدياً، فستكون الولايات المتحدة الأميركية “أمام تغيير جذري لإدارة تراجعت بالفعل عن التفاوض على السلام في غزة، وتراجعت عن تطبيق التعريفات الجمركية العالمية التي هزت الأسواق المالية حول العالم في وقت سابق من هذا الشهر”.

وأضافت الصحيفة أنه وعلى الرغم من الاجتماعات الكثير التي عقدت بين مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والاتصال بين روبيرو ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، إلا أنه “لا توجد مؤشرات تُذكر على تحقيق تقدم جديد، أو على أن الولايات المتحدة مارست أي ضغط على الكرملين، أو على أن المفاوضات حددت أنواع الضمانات الأمنية التي ستُقدم لضمان عدم استمرار روسيا في الحرب متى رأت ذلك مناسباً”.

ورأت “الغارديان” في ما يجري ضغطاً أميركياً، بطريقة غير مباشرة، على أوكرانيا، فـ”إذا تراجع ترامب عن الاتفاق وعن الحرب تماماً، فسيظل القرار في صالح بوتين، مما سيُعفي أوكرانيا من حليف رئيسي وداعم مالي في حربها ضد روسيا، ويبدو أن موسكو ترى الوضع مربحاً للجميع: إما قبول صفقة مواتية مع البيت الأبيض أو انتظار نفاد صبر ترامب، وهو ما يهدد به الآن”.

وأضافت أنه “لطالما كان هناك نقص في الخبرة في المفاوضات الصعبة حول وقف إطلاق النار في الحرب الروسية في أوكرانيا، والآن، يبدو أن الإدارة تعاني من نقص في الصبر، وقد أشارت إلى استعدادها للانسحاب. لكن أوكرانيا لا تملك هذا الخيار”.

المصدر: مواقع اخبارية