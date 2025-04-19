أ.ف.ب عن مسؤولين في الكونغو الديمقراطية: 143 قتيلا على الأقل في حريق قارب شمال غرب البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 05:06

أ.ف.ب عن مسؤولين في الكونغو الديمقراطية: 143 قتيلا على الأقل في حريق قارب شمال غرب البلاد

منذ 23 mins 19 April، 2025
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