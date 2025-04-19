المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل : وزير الدفاع أعطى اليوم توجيهات بإدماج القوات الأميركية في سوريا عبر اختيار مواقع محددة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 05:06

المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل : وزير الدفاع أعطى اليوم توجيهات بإدماج القوات الأميركية في سوريا عبر اختيار مواقع محددة

منذ 30 mins 19 April، 2025
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