نيويورك بوست عن مسؤول أمريكي: وزير دفاع أوكرانيا أبلغنا بموافقة كييف بنسبة 90% على إطار سلام اقترحه ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 05:06

نيويورك بوست عن مسؤول أمريكي: وزير دفاع أوكرانيا أبلغنا بموافقة كييف بنسبة 90% على إطار سلام اقترحه ترامب

منذ 1 ساعة 19 April، 2025
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