وسائل اعلام يمنية: العدوان الأمريكي يعاود استهداف مديرية أرحب شمالي العاصمة اليمنية صنعاء بــ 4 غارات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 03:34

وسائل اعلام يمنية: العدوان الأمريكي يعاود استهداف مديرية أرحب شمالي العاصمة اليمنية صنعاء بــ 4 غارات

منذ 33 mins 19 April، 2025
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