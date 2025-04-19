نيويورك تايمز عن مسؤولين أوروبيين: لم نتلق ضمانات بأن واشنطن ستواصل تبادل معلومات استخباراتية مكثفة مع كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 02:02

نيويورك تايمز عن مسؤولين أوروبيين: لم نتلق ضمانات بأن واشنطن ستواصل تبادل معلومات استخباراتية مكثفة مع كييف

منذ 60 mins 19 April، 2025
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