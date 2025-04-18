عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي: جرائم أميركا في اليمن هي جرائم حرب واستهداف بسبق إصرار وترصد وتعمد – موقع قناة المنار – لبنان
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عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي: جرائم أميركا في اليمن هي جرائم حرب واستهداف بسبق إصرار وترصد وتعمد
منذ 19 mins
18 April، 2025
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