عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي: جرائم أميركا في اليمن هي جرائم حرب واستهداف بسبق إصرار وترصد وتعمد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 22:56

عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي: جرائم أميركا في اليمن هي جرائم حرب واستهداف بسبق إصرار وترصد وتعمد

منذ 19 mins 18 April، 2025
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