الشيخ نعيم قاسم: فلسطين ستبقى البوصلة والتجويع والقتل في غزة ادانة لكل العالم وما هو الموقف العربي الاسلامي؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 21:24

الشيخ نعيم قاسم: فلسطين ستبقى البوصلة والتجويع والقتل في غزة ادانة لكل العالم وما هو الموقف العربي الاسلامي؟

منذ 6 mins 18 April، 2025
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