الشيخ نعيم قاسم: الاصوات النشاز التي تتهم زورا وعدوانا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والمجلس يجب ان تحاكم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 21:24

الشيخ نعيم قاسم: الاصوات النشاز التي تتهم زورا وعدوانا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والمجلس يجب ان تحاكم

منذ 7 mins 18 April، 2025
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