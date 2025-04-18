الشيخ نعيم قاسم: لبنان لا يمكن ان يسير بالوصاية الاميركية واميركا بالنسبة لنا هي الشيطان الأكبر وهي ترعى “اسرائيل” الغدة السرطانية التي يجب اقتلاعها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 21:24

الشيخ نعيم قاسم: لبنان لا يمكن ان يسير بالوصاية الاميركية واميركا بالنسبة لنا هي الشيطان الأكبر وهي ترعى “اسرائيل” الغدة السرطانية التي يجب اقتلاعها

منذ 8 mins 18 April، 2025
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