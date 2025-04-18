العميد سريع: نفذت القوة الصاروخية عملية استهدفت هدفا عسكريا بمحيط مطار بن غوريون بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 16:46

العميد سريع: نفذت القوة الصاروخية عملية استهدفت هدفا عسكريا بمحيط مطار بن غوريون بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار

منذ 32 mins 18 April، 2025
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