السفير الأمريكي لدى كيان العدو “مايك هاكابي” يزور حائط البراق غربي المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 10:22

السفير الأمريكي لدى كيان العدو “مايك هاكابي” يزور حائط البراق غربي المسجد الأقصى

منذ 18 mins 18 April، 2025
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