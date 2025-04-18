وزير الخارجية الأمريكي: ما نعمل عليه الآن هو محاولة لإنهاء الحرب على أوكرانيا خلال أيام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2025 - 10:24

وزير الخارجية الأمريكي: ما نعمل عليه الآن هو محاولة لإنهاء الحرب على أوكرانيا خلال أيام

منذ 22 mins 18 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة