الطيران المسير المعادي يستهدف سيارة على اوتوستراد الغازية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 10:24

الطيران المسير المعادي يستهدف سيارة على اوتوستراد الغازية في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 18 April، 2025
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