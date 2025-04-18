الرئيس الإيراني: الجيش وصل إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 08:40

الرئيس الإيراني: الجيش وصل إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات

منذ 27 mins 18 April، 2025
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