الرئيس الإيراني: قدرات جيشنا دليل على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها بلادنا وإمكانية إفشال أي مؤامرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 08:42

الرئيس الإيراني: قدرات جيشنا دليل على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها بلادنا وإمكانية إفشال أي مؤامرة

منذ 28 mins 18 April، 2025
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