الإذاعة الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة وأوامر للمواطنين بالبقاء في الملاجئ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 07:02

الإذاعة الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة وأوامر للمواطنين بالبقاء في الملاجئ

منذ 11 mins 18 April، 2025
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