جيش الاحتلال الإسرائيلي: دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى وغرب الضفة الغربية وجبال غرب القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 07:02

جيش الاحتلال الإسرائيلي: دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى وغرب الضفة الغربية وجبال غرب القدس

منذ 12 mins 18 April، 2025
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