وكالة الأونروا: استئناف القصف وصعوبة وصول الإمدادات الإنسانية يؤثران على قدرة تلبية احتياجات سكان غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 07:02

وكالة الأونروا: استئناف القصف وصعوبة وصول الإمدادات الإنسانية يؤثران على قدرة تلبية احتياجات سكان غزة

منذ 21 mins 18 April، 2025
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