وسائل اعلام يمنية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 33 والجرحى الى 80 إثر العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى بالحديدة في حصيلة غير نهائية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 05:16

وسائل اعلام يمنية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 33 والجرحى الى 80 إثر العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى بالحديدة في حصيلة غير نهائية

منذ 48 mins 18 April، 2025
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