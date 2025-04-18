بلومبرغ: إدارة ترامب اتخذت خطوات لفرض رسوم على السفن الصينية التي ترسو في الموانئ الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 05:16

بلومبرغ: إدارة ترامب اتخذت خطوات لفرض رسوم على السفن الصينية التي ترسو في الموانئ الأمريكية

منذ 1 ساعة 18 April، 2025
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