13 شهيدا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا جنوبي بلدة بني سهيلا في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 05:16

13 شهيدا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا جنوبي بلدة بني سهيلا في خانيونس

منذ 2 ساعة 18 April، 2025
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