6 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة بركة بالقرب من مفترق أبو درج في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 03:26

6 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة بركة بالقرب من مفترق أبو درج في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس

منذ 22 mins 18 April، 2025
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