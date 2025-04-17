الشيخ الخطيب: الاستراتيجية الدفاعية ضرورية وتحكمها مصلحة لبنان وتتطلب الحوار مع المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2025 - 23:32

الشيخ الخطيب: الاستراتيجية الدفاعية ضرورية وتحكمها مصلحة لبنان وتتطلب الحوار مع المقاومة

منذ 2 ساعة 17 April، 2025
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