مراسل المنار في قطاع غزة: 4 شهداء في غارة صهيونية على منزل في جباليا البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2025 - 21:24

مراسل المنار في قطاع غزة: 4 شهداء في غارة صهيونية على منزل في جباليا البلد

منذ 1 ساعة 17 April، 2025
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