سرايا القدس كتيبة جنين: تمكنا من تفجير عبوة ناسفة أرضية شديدة الإنفجار من نوع kj37 معدة مسبقًا في دورية عسكرية في محور واد السيلة محققين إصابة مؤكدة في آليات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2025 - 21:24

سرايا القدس كتيبة جنين: تمكنا من تفجير عبوة ناسفة أرضية شديدة الإنفجار من نوع kj37 معدة مسبقًا في دورية عسكرية في محور واد السيلة محققين إصابة مؤكدة في آليات العدو

منذ 1 ساعة 17 April، 2025
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