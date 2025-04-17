وكالة الأونروا: لم تدخل مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي، وهذه مدة أطول بثلاث مرات من التي فُرضت بداية الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2025 - 19:08

وكالة الأونروا: لم تدخل مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي، وهذه مدة أطول بثلاث مرات من التي فُرضت بداية الحرب

منذ 53 mins 17 April، 2025
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