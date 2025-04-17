وزير الدفاع السعودي: قدمت إلى طهران مكلّفا بتعزيز العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 17 2025 - 19:08

وزير الدفاع السعودي: قدمت إلى طهران مكلّفا بتعزيز العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات

منذ 1 ساعة 17 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة