القناة 13 الإسرائيلية: رؤساء أمنيون سابقون أبلغوا هرتسوغ أن هناك شكا بأهلية نتنياهو لتولي منصب رئيس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2025 - 16:38

القناة 13 الإسرائيلية: رؤساء أمنيون سابقون أبلغوا هرتسوغ أن هناك شكا بأهلية نتنياهو لتولي منصب رئيس الوزراء

منذ 33 mins 17 April، 2025
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