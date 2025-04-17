الدفاع المدني في غزة: انتشال أكثر من 15 شهيد معظمهم من النساء والأطفال إثر استهداف العدو خيام النازحين في المواصي بخان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2025 - 02:10

الدفاع المدني في غزة: انتشال أكثر من 15 شهيد معظمهم من النساء والأطفال إثر استهداف العدو خيام النازحين في المواصي بخان يونس

منذ 1 ساعة 17 April، 2025
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