اليمن: سلسلة غارات لطيران العدوان الأمريكي واستشهاد مواطن في صنعاء

شن طيران العدوان الأميركي يوم الأربعاء سلسلة غارات على محافظات صنعاء والجوف والحُديدة.

وقالت مصادر يمنية إن “طيران العدوان الأميركي استهدف بـ14 غارة منطقة الحفا في مديرية السبعين بصنعاء”، وتابعت ان “طيران العدوان الأميركي استهدف بـ3 غارات مديرية بني حشيش، بالإضافة إلى قصف مديرية مناخة شرق وغرب محافظة صنعاء”.

ولفتت المصادر الى ان “شهيدا ارتقى بقصف الطيران الأميركي حي النهضة السكني في مديرية الثورة، شمال العاصمة صنعاء”، واضافت ان “الغارات الأميركية استهدفت نقيل الفرضة في مديرية نهم، شمال شرق صنعاء”.

وقالت المصادر إن “الطيران الأميركي قصف مديرية الحزم، المركز الإداري لمحافظة الجوف في شمال شرق اليمن”.

كما أشارت المصادر الى ان “طيران العدوان الأمريكي استهدف بـ4 غارات على مديرية التحيتا في محافظة الحُديدة”.

المصدر: مواقع يمنية