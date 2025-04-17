مصادر فلسطينية: جرحى جراء قصف طيران العدو خيمة نازحين في شارع الاسطبل غرب مواصى خان يونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2025 - 00:40

مصادر فلسطينية: جرحى جراء قصف طيران العدو خيمة نازحين في شارع الاسطبل غرب مواصى خان يونس جنوب القطاع

منذ 2 ساعة 16 April، 2025
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