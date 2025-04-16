مراسل المنار: غارات اميركية على العاصمة اليمنية صنعاء وعلى مديرية الحزم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 21:34

مراسل المنار: غارات اميركية على العاصمة اليمنية صنعاء وعلى مديرية الحزم

منذ 13 mins 16 April، 2025
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